مدير "روس كوسموس": أعددنا صورا فضائية لمرفأ بيروت قبل انفجاره وبعده لتسليمها لقادة لبنان

أعلن المدير العام للمؤسسة الفضائية الروسية ("روس كوسموس") دميتري روغوزين، أن المؤسسة أعدت صورا فضائية مفصلة لمرفأ بيروت قبل الانفجار وبعده من أجل تسليمها للسلطات اللبنانية.

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها روغوزين اليوم الأربعاء قبل توقيع مذكرة تعاون بين "روس كوسموس" ووكالة "تاس" الإخبارية تقضي بفتح مكتب للوكالة على متن المحطة الفضائية الدولية.

وقال روغوزين إنه وقع اليوم على وثيقة تضم "صورا مفصلة بما فيه الكفاية" تلبية لطلب قيادة لبنان بشأن الانفجار التي طال مرفأ بيروت في أغسطس 2020.

وذكر أن الطلب اللبناني لم يتم توجيهه إلى "روس كوسموس" مباشرة بل إلى وكالة "تاس"، لكن المؤسسة قامت من تلقاء نفسها، واعتمادا على صور تم التقاطها من قمر صناعي يوم الانفجار، بتحليل مفصل لحالة مرفأ بيروت قبيل الحادث وبعده.

وأشار المسؤول الروسي إلى أهمية المعلومات من هذا النوع لتقييم حجم الخسائر المادية وفهم طبيعة الأحداث، مضيفا أن الحديث يدور عن "صور لا بديل لها".

فيما ذكرت "روس كوسموس" بأن صور تبعات الانفجار التي التقطها جهاز "كانوبوس بي" تم نشرها في مصادر مفتوحة في 5 أغسطس 2020، في اليوم التالي على الانفجار. من جهته أكد مصدر في قطاع تصنيع الصواريخ الفضائية الروسي أن المدير العام لـ "روس كوسموس" وجه بتحضير المواد بهذا الخصوص.

وفي أواخر أكتوبر الماضي، طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، إبلاغ موسكو رغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية لمنطقة الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، والذي نتج عنه مقتل 219 شخصا وإصابة 6,5 ألف بجروح وتشريد أكثر من 300 ألف لبناني.

المصدر: "تاس"