عون يطلب من موسكو صور الأقمار الصناعية العائدة ليوم انفجار مرفأ بيروت

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من السفير الروسي ألكسندر روداكوف، ابلاغ بلاده رغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية لمنطقة الانفجار في مرفأ بيروت.

وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية إن عون وروداكوف عرضا خلال اللقاء الذي جمعهما في قصر بعبدا، "العلاقات اللبنانية - الروسية وسبل تطويرها في المجالات كافة".

الرئيس عون عرض مع السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف العلاقات اللبنانية - الروسية وسبل تطويرها في المجالات كافة pic.twitter.com/6DGeJm2CVq — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 29, 2021

كما طلب عون رسميا من السفير الروسي ابلاغ بلاده رغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، في 4 أغسطس 2020.

المصدر: RT