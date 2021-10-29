 
مباشر

عون يطلب من موسكو صور الأقمار الصناعية العائدة ليوم انفجار مرفأ بيروت

أخبار العالم العربي

عون يطلب من موسكو صور الأقمار الصناعية العائدة ليوم انفجار مرفأ بيروت
الصورة من "تويتر"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rm77

طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من السفير الروسي ألكسندر روداكوف، ابلاغ بلاده رغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية لمنطقة الانفجار في مرفأ بيروت.

وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية إن عون وروداكوف عرضا خلال اللقاء الذي جمعهما في قصر بعبدا، "العلاقات اللبنانية - الروسية وسبل تطويرها في المجالات كافة".

كما طلب  عون رسميا من السفير الروسي ابلاغ بلاده رغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، في 4 أغسطس 2020.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا