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لجنة أطباء السودان المركزية: مقتل متظاهرين اثنين برصاص الجيش في الخرطوم

لجنة أطباء السودان المركزية: مقتل متظاهرين اثنين برصاص الجيش في الخرطوم

أخبار العالم العربي

لجنة أطباء السودان المركزية: مقتل متظاهرين اثنين برصاص الجيش في الخرطوم
AP Marwan Ali
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أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية أن شخصين على الأقل لقيا مصرعهما جراء قمع الجيش مظاهرة منددة باستيلاء العسكريين على الحكم في العاصمة الخرطوم اليوم الأربعاء.

وذكرت اللجنة أن الضحيتين قتلا برصاص الجيش خلال قمع العسكريين "مواكب بحري السودان"، موضحة أن أحدهما أصيب برصاص حي في الرأس والثاني في العنق.

لفتت اللجنة إلى أن الجيش استخدم الرصاص الحي بكثافة في مناطق متفرقة من الخرطوم، ما خلف عشرات الإصابات، بما في ذلك عدد من الجرحى في حالة حرجة.

وأكد مراسل RT في الخرطوم قطع الاتصالات الهاتفيه بشكل كامل في عموم السودان، باستثناء استقبال الاتصالات الدولية، على خلفية موجة جديدة من المظاهرات في البلاد احتجاجا على الانقلاب العسكري وحل الجيش حكومة رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك.

المصدر: RT

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