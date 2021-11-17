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الرئيس عون: متمسكون بأفضل العلاقات مع الأشقاء العرب وفي مقدمهم السعودية

أخبار العالم العربي

الرئيس عون: متمسكون بأفضل العلاقات مع الأشقاء العرب وفي مقدمهم السعودية
Reuters
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أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، تمسك بلاده بأفضل العلاقات مع الأشقاء العرب وفي مقدمهم السعودية.

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ونقل وزير الصناعة اللبنانية جورج بوشيكيان عن الرئيس عون قوله: "متمسكون بأفضل العلاقات مع اشقائنا العرب وفي مقدمهم الإخوة في المملكة العربية السعودية".

وشدد بوشيكيان، في تصريح من قصر بعبدا، على أنه "لا يجوز بعد اليوم السماح للمخالفين والمرتكبين بضرب صحة المواطن والتأثير سلبا على سمعة الصناعة الوطنية وليكن كل مواطن صالح خفيرا".

في السياق، أعطى الرئيس عون توجيهاته لإنجاح حملة وزارة الصناعة لإرساء معايير الجودة وتطبيق مقاييس الانتاج لا سيما على صعيد سلامة الغذاء.

المصدر: RT

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