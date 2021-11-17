الأردن: لا توجه إلى الإغلاق رغم الزيادة في عدد حالات كورونا

رفض مسؤول في وزارة الصحة الأردنية، وصف الوضع الوبائي لفيروس كورونا بـ"الصعب"، مستبعدا التوجه نحو الإغلاق.

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وقال أمين عام وزارة الصحة عادل البلبيسي: "لا نسير في طريق الإغلاق، ونحن لسنا في وضع صعب، بالرغم من الزيادة في عدد الإصابات، فارتفاع عدد الإصابات موجود في جميع دول العالم".

واستشهد البلبيسي، في حديث تلفزيوني، بتقارير لمنظمة الصحة العالمية، وقال إنها أشارت إلى ارتفاع عدد الحالات (الإصابات) بنسبة 10 بالمائة، وارتفاع عدد الوفيات بحوالي 5 بالمائة.

وأكد وجود ارتفاع في عدد الحالات منذ 5 أسابيع، وقال: "وصلنا في الأسبوع الماضي إلى 15 ألف حالة، والأسبوع الحالي نتوقع أن يكون عدد الإصابات أكثر من ذلك".

وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت في وقت سابق، أنها ستبدأ في إعطاء جرعة ثالثة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، للفئة العمرية 18 سنة فما فوق.

المصدر: "عمون"