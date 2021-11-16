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الحكومة السورية تعد بانفراج أزمة المشتقات النفطية

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الحكومة السورية تعد بانفراج أزمة المشتقات النفطية
صهريج لتوزيع المازوت ـ (وزارة النفط السورية)
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قال رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس إن هناك انفراجات في موضوع المشتقات النفطية خلال الفترة المقبلة.

وخلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية للمجلس قال عرنوس إن العمل "متواصل لتأمين الاحتياجات المحلية قدر الإمكان من الغاز المنزلي ومازوت التدفئة والبنزين".

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وكانت الحكومة السورية أصدرت عدة قرارات برفع أسعار المشتقات النفطية وأتاحت شراء كميات محددة منها، خارج البطاقة الإلكترونية، ووفق أسعار "غير مدعومة".

وتشهد البلاد أزمة حادة في تأمين المشتقات النفطية، فاقمتها ظروف العقوبات والحصار وتداعيات الأزمة المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات.

 

المصدر: RT

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