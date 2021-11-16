القضاء البريطاني: ليبي مقرب من معمر القذافي شارك في مقتل شرطية في لندن

قضت المحكمة العليا في لندن الثلاثاء بإمكانية تحميل الليبي صالح إبراهيم المبروك، المقرب من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، المسؤولية المشتركة عن مقتل شرطية في لندن قبل 37 عاما.

وقال قاضي المحكمة العليا إن الأدلة تشير إلى أن المبروك كان "مشاركا نشطا" في "خطة مشتركة لإطلاق النار على المتظاهرين".

وقُتلت إيفون فليتشر في عمر 25 سنة عام 1984 خلال عملها قرب السفارة الليبية في لندن أثناء تظاهرة سلمية أمامها ضد نظام معمر القذافي.

ورفع الشرطي المتقاعد جون موراي دعوى مدنية مقابل مبلغ رمزي قدره جنيه إسترليني واحد ضد صالح إبراهيم المبروك، طالبا "العدالة" لزميلته الراحلة.

وخلص القاضي إلى أن "موراي نجح في إثبات أن المتهم صالح إبراهيم المبروك مسؤول بشكل مشترك عمن أطلقوا النار على إيفون فليتشر والضربات والجروح التي تعرضت إليها".

وقدرت الشرطة في السابق أن السفارة مصدر إطلاق الرصاص، فحاصرتها مدة 11 يوما، لكنها لم تتمكن من تحديد القاتل.

ولم يحضر صالح إبراهيم المبروك الإجراءات القضائية لكنه نفى سابقا أي مسؤولية عن مقتل الشرطية.

المصدر: "أ ف ب"