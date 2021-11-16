مساعدة بلينكن تبحث مع حمدوك "سبل استعادة الانتقال الديمقراطي" في السودان

أفاد المكتب الأمريكي للشؤون الإفريقية في تغريدة بأن مولي في، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قابلت رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك.

وقال المكتب إن الطرفين "ناقشا سبل استعادة الانتقال الديمقراطي" في السودان.

Grateful for the opportunity to meet with @SudanPMHamdok today to discuss ways forward to restore Sudan’s democratic transition. — Bureau of African Affairs (@AsstSecStateAF) November 16, 2021

وكانت مولي في قابلت في وقت سابق من اليوم رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان.

وخلال لقائه بالمسؤولة الأمريكية، وصف البرهان سيطرة الجيش على السلطة في السودان بـ"العملية التصحيحية"، وقال إن المكون العسكري غير متمسك بالسلطة.

وأشادت مساعدة وزير الخارجية بالدور الذي اضطلعت به القوات المسلحة إبان ثورة ديسمبر من خلال انحيازها لتطلعات الشعب السوداني.

وقالت إن ما حدث في 25 أكتوبر كان نتيجة إخفاقات تخللت الفترة الماضية.

المصدر: RT