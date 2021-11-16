شيعت جماهير غفيرة اليوم الثلاثاء، جثمان الشاب صدام حسين بني عودة، من بلدة طمون جنوب طوباس.

وانطلق موكب التشييع من المستشفى التركي الحكومي في طوباس، باتجاه منزل ذويه في بلدة طمون، قبل الصلاة عليه ومواراة جثمانه الثرى في مقبرة البلدة.

وألقى ذوو صدام نظرة الوداع الأخير على ابنهم، وسط حضور جمع غفير من المواطنين في محافظة طوباس، وجاب موكب التشييع شوارع بلدة طمون.

يذكر أن القوات الإسرائيلية اقتحمت فجر اليوم مدينة طوباس لاعتقال شابين منها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، نتج عنه مقتل الشاب صدام بني عودة من بلدة طمون.

المصدر: وفا