الرئاسة العراقية تنفي إصدار عفو يشمل متهمين بجرائم إرهاب ومخدرات

نفى المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية إصدار الرئاسة عفوا عن بعض المتهمين بجرائم الإرهاب والمخدرات وما شابه ذلك من أساليب تهدف للإضرار بالمجتمع العراقي.

وأكد المكتب الإعلامي في بيان له اليوم الثلاثاء، على ضرورة استقاء المعلومة من مصادرها المعتمدة، والموقع الرسمي للرئاسة، والمنصات التابعة لها.

وأهاب بوسائل الإعلام والمدونين ومواقع التواصل الاجتماعي وجميع العراقيين، بضرورة تحري الدقة في المعلومة، خاصة في هذه الفترة الحرجة التي تشهدها البلاد.

المصدر: RT