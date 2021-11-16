اجتماع تنسيقي روسي سوري بشأن القضايا الإنسانية في دمشق يوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عقد اجتماع يوم الثلاثاء لمقرات التنسيق الروسية والسورية الخاصة بعودة النازحين وعودة البلاد إلى الحياة السلمية في دمشق.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، يوم الاثنين، إلى أن الاجتماع "لمناقشة مسائل التسوية السورية في فترة ما بعد النزاع" سيعقد بمشاركة قادة مقرات التنسيق الروسية والسورية، وقائد المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف ووزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف، والسفير الروسي لدى سوريا ألكسندر يفيموف ومعاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان.

إقرأ المزيد

وأضافت أنه من المقرر أيضا أن يشارك في الاجتماع ممثلو الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا.

وأكدت وزارة الدفاع أنه ستجري في ختام الاجتماع مراسم تسليم مساعدات إنسانية روسية لسوريا.

المصدر: "تاس"