 
مباشر

اجتماع تنسيقي روسي سوري بشأن القضايا الإنسانية في دمشق يوم الثلاثاء

أخبار العالم العربي

اجتماع تنسيقي روسي سوري بشأن القضايا الإنسانية في دمشق يوم الثلاثاء
Reuters ALI HASHISHO
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rqse

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عقد اجتماع يوم الثلاثاء لمقرات التنسيق الروسية والسورية الخاصة بعودة النازحين وعودة البلاد إلى الحياة السلمية في دمشق.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، يوم الاثنين، إلى أن الاجتماع "لمناقشة مسائل التسوية السورية في فترة ما بعد النزاع" سيعقد بمشاركة قادة مقرات التنسيق الروسية والسورية، وقائد المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف ووزير الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين مخلوف، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف، والسفير الروسي لدى سوريا ألكسندر يفيموف ومعاون وزير الخارجية السوري أيمن سوسان.

إقرأ المزيد
سوريا.. بدء عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين في محافظة دير الزور (صور)
سوريا.. بدء عملية تسوية أوضاع المسلحين والمطلوبين في محافظة دير الزور (صور)

وأضافت أنه من المقرر أيضا أن يشارك في الاجتماع ممثلو الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا.

وأكدت وزارة الدفاع أنه ستجري في ختام الاجتماع مراسم تسليم مساعدات إنسانية روسية لسوريا.

المصدر: "تاس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا