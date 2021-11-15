الأردن.. 17 حالة وفاة و3441 إصابة جديدة بكورونا
Reuters
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ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الأردن إلى 11255 وفاة بعد الإعلان عن 17 حالة جديدة اليوم.
وقالت وزارة الصحة الأردنية إن 3441 إصابة جديدة بالفيروس تم تسجيلها اليوم في المملكة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 895564 إصابة.
وحسب إحصاءات الوزارة فقد بلغ عدد حالات التعافي اليوم 1790 حالة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوما) إلى 853406 حالات.
وبلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الفائقة في إقليم الشمال 45 في المئة، بينما بلغت 37 في المئة في إقليم الوسط، مقابل 17 في المئة في إقليم الجنوب.
المصدر: وكالة الأنباء الأردنية
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