الأردن.. أكثر من 27 ألف إصابة كورونا نشطة في المملكة

أظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنية بشأن وباء كورونا في البلاد ارتفاع عدد الإصابات النشطة في المملكة إلى 27 ألفا و700 حالة حتى صباح اليوم الجمعة.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 11 ألفا و183 شخصا في الأردن جراء فيروس كورونا، بعد أن سجلت المملكة 16 حالة وفاة أمس الخميس.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 886 ألفا و42 إصابة، ما يضع الأردن في المرتبة 44 عالميا بعدد الإصابات التراكمي، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 847 ألفا و159 حالة شفاء.

وأكد عضو لجنة الأوبئة الدكتور مهند النسور، أن الوضع الوبائي بشكل عام بازدياد، ولكنه مستقر.

وقال النسور خلال مقابلة مع التلفزيون الأردني عبر برنامج "يسعد صباحك"، إن هناك إصابات بين فئة الشباب وطلبة المدارس، داعيا طلبة المدارس للإقبال على تلقي لقاح كورونا.

وأضاف أن لجنة الأوبئة أوصت بإعطاء الجرعة الثالثة، وهو ما تم اقراره، وهي ليست الزامية وليست إجبارية وتعطى لمن هم فوق 18 عاما، وبعد مرور 6 أشهر من الجرعة الثانية.

وبين النسور أن "الانفلونزا انتشرت خلال العام الحالي أكثر من العامين الماضيين، وليس هناك تعارض بين لقاح الانفلونزا ولقاح كورونا، ويتم تفضيل وضع أسبوع فاصل من الزمن بين تلقي اللقاحين".

المصدر: عمون