الإعلام الأمني العراقي: تفكيك شبكة إرهابية في الأنبار واستهداف "وكر للإرهابيين" في صلاح الدين

أعلنت السلطات العراقية تفكيك خلية كانت تخطط لتنفيذ هجوم إرهابي في محافظة الأنبار غربي البلاد، وأنها نفذت غارة جوية استهدفت "وكرا للإرهابيين" في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

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وأشارت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الأحد إلى أن الخلية تم تفكيكها من قبل الاستخبارات العسكرية وذلك "بعملية نوعية استباقية نفذت وفق معلومات دقيقة قدمتها شعبة المصادر بمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي أكدت فيها وجود شبكة إرهابية في قضاء الفلوجة بالأنبار تخطط لتنفيذ عملية إرهابية داخل القضاء".

وتابعت الخلية في بيان نشر عبر "فيسبوك" أن أجهزة الاستخبارات العسكرية تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في منطقة الجولان، فيما ألقي القبض على الإرهابي الثالث من أعضاء نفس الشبكة في منطقة الصقلاوية بالفلوجة، مشيرة إلى أن جميع الأشخاص الثلاثة "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق المادة 4 إرهاب".

وفي بيان منفصل ذكرت الخلية أيضا أن طائرات F-16 التابعة للقوات الجوية العراقية نفذت "ضربة استهدفت وكرا للإرهابيين شمالي غرب مطيبيجة ضمن محافظة صلاح الدين"، دون ورود تفاصيل.

المصدر: صفحة خلية الإعلام الأمني العراقي على "فيسبوك"