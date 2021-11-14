الصحة السعودية: المملكة استطاعت تفادي الموجات المتكررة ومتحورات كورونا
قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، إن المملكة استطاعت أن تتفادى الموجات المتكررة من فيروس كورونا ومتحوراته.
وأرجع المتحدث باسم الصحة، استقرار الأمور في السعودية بخصوص كورونا، إلى الثقة في خبراء المملكة الذين أمدوا الوزارة بالمعلومات المساهمة في صنع القرارات التي أدت لحماية أرواح الساكن في المملكة.
وأشار العبد العالي، إلى ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بكورونا في بعض دول العالم وهو ما فرض إجراءات احترازية إضافية من جانب هذه البلدان، موضحا أن عدم تلقي الجرعة التنشيطية كان السبب وراء انتشار فيروس كورونا في هذه الدول.
فيديو | متحدث #الصحة:#المملكة استطاعت تفادي الموجات المتكررة ومتحورات فيروس #كورونا#الإخبارية#نشرة_النهارpic.twitter.com/0ZdBNFDiIz— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 14, 2021
وأوضح أن المناعة المكتسبة بعد الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح تنخفض مع مرور عدة أشهر، وهو ما يشير إلى أهمية أخذ جرعة ثالثة لتعزيز مستويات المناعة في جسم الإنسان، مشددا على ضرورة الحصول على جرعة تنشيطية للأشخاص الذين مرت 6 أشهر على أخذهم الجرعة الثانية.
وقال العبد العالي، إنه في الوقت الحالي يتم الاعتماد على لقاح "فايزر _بيونتيك" في إعطاء الجرعة التنشيطية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم الاعتماد على "موديرنا" قريبا في هذا الشأن.
المصدر: "الإخبارية" + "أخبار24"
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