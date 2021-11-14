صحيفة سعودية: 10 شخصيات جديدة تحصل على الجنسية السعودية..تعرف عليها

أفادت صحيفة "الاقتصادية" السعودية نقلا عن مصادر مطلعة بأن المملكة منحت جنسيتها لعشرة أشخاص، بينهم اسمان لامعان استثماريا، بالإضافة إلى أسماء متميزة في مجالاتها وتخصصاتها.

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وبحسب مصادر "الاقتصادية"، ووفقا لمعلومات الصحيفة، فإن الأسماء التي حصلت على الجنسية ومسارها العملي والعلمي، تأتي كالآتي:

- إيهاب خليل: تمتد خبرته في مجال الاستشارات المالية لـ20 عاما، كما لديه خبرة في مجال الأسهم المغلقة وتمويل الشركات واستراتيجيات الاستثمار وتقييم وهيكلة الاستثمارات.

- صالح رميح: لديه خبرة في مجال البنوك، وقضى 18 عاما يعمل في "Deutsche Bank" كمدير تنفيذي لــ"Goldman Sachs" لندن، ويخدم في مجالس إدارة "Softbank" و"Auto1 وGeorgetown University McDonough School of Business".

- مناهل عبدالرحمن ثابت: مصنفة ضمن أذكى 30 شخصا على قيد الحياة من قبل "SuperScholar"، مؤسسة ورئيسة شركة "SmartTips Consultants"، ورئيسة مؤسسة "Brain Trust الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، ورئيسة مؤسسة "IQ" العالمية، ونائب رئيس شبكة الذكاء العالمية "WIN"، ونائب مدير معهد كيمياء الدماغ والتغذية البشرية، ونائب رئيس أكاديمية الموهوبين..حاصلة على لقب "Genius of the Year" لعام 2013 من قبل "World Genius Directory" وجائزة "Brain of the Year Award" لعامي 2015 و2016، وفازت بجائزة الشرق الأوسط لإنجاز العلوم، وقد صنفتها "أرابيانبيزنس" من بين أقوى 100 امرأة في الشرق الأوسط، وأقوى 500 شخصية عربية في العالم.

- محمد علي جودت: حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية وماجستير إدارة من جامعة "ماستريخ" للإدارة، عمل بعد تخرجه في كبرى شركات البرمجيات مثل "IBM،Microsoft"، و"Google" في مناصب قيادية، ففي شركة "Google" شغل منصب نائب الرئيس لمدة سبعة أعوام لقطاع الأسواق الناشئة. وبعدها تولى منصب رئيس الأعمال في "Google [X]" التي تعرف الآن بـ"X Development" وهو مختبر أبحاث شركة "Google" الأشهر للابتكار.

كما ألف محمد جودت الكتاب الحاصل على لقب "الأفضل مبيعا" بعنوان "Solve for Happy" بعد وفاة ابنه، إذ كان هذا الكتاب الدافع الأكبر لإطلاق حملته بعنوان "onebillionhappy.org" والتي ساعدت الملايين عالميا في إيجاد السعادة من حولهم. وفي 2019 شارك محمد جودت في إطلاق شركة ناشئة باسم "to0day.com" في مدينة لندن البريطانية.

- عمرو عوض الله: حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة "ستانفورد" في 2007، وهو رائد أعمال في مجال التقنية وعالم الكمبيوتر، والشريك المؤسس لشركة "كلاوديرا" الرائدة عالميا في توفير منصة لهندسة البيانات والتعلم الآلي..بدأ الدكتور عمرو العمل في "كلاوديرا" منذ 11 عاما في وادي التقنية الأمريكية "Silicon Valley" وقادها لتصبح شركة مدرجة في البورصة تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات دولار، وتوظف أكثر من ثلاثة آلاف مهندس وعالم. وانضم الدكتور عمرو أخيرا إلى شركة "Google" كنائب رئيس علاقات المطورين.



- عاصف ساجد: أسهم في تشكيل البرامج الاستراتيجية لوزارات العدل والعمل والتجارة، كما سخر شبكة معارفه وخبراته لتوجيه 40 من رواد الأعمال السعوديين الشباب لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحويلها إلى مشاريع ناجحة، والتي أوجدت خلال الأعوام الثلاثة الماضية أكثر من 400 فرصة عمل جديدة ونمت إيرادات تزيد على 500 مليون ريال..تخرج من جامعة "هارفارد" للإدارة وشغل عدة مناصب قيادية أبرزها رئيس القطاع العام والخدمات المالية لشركة الاستشارات "KPMG"، وهو يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة راز في الرياض، خلال عمله في شركة الاستشارات "KPMG".

- عمر ماونس ياغي: رافدا لمجال البحوث المتقدمة بوصفه عالم كيمياء يعمل حاليا بمركز الأبحاث الشهير لورنس بيركلي وبروفيسور في قسم الكيمياء في جامعة "كاليفورنيا بيركلي"، وهو المدير المؤسس لمعهد "بيركلي" العالمي للعلوم، وكان قد أسس عدة مختبرات في جامعات مختلفة وفي اليابان وفيتنام..حصلت إنجازاته في مجال تصميم وتصنيع المواد الجديدة على تكريم فخري من الجمعية الكيميائية الأمريكية وشركة "إكسان Exxon‏ (1998)"، وميدالية "Sacconi" من الجمعية الكيميائية الإيطالية (2004)، كما ذكرت مجلة العلوم الشهيرة "Popular Science" عمله حول تخزين الهيدروجين، وصنفته ضمن ألمع عشرة علماء ومهندسين في الولايات المتحدة لعام 2006، وحصل على جائزة برنامج الهيدروجين من وزارة الطاقة الأمريكية لإسهاماته البارزة في مجال تخزين الهيدروجين (2007).

- إحسان حق: حاصل على شهادة الدكتوراه من معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا في 2013، وهو الآن أستاذ مساعد في علوم الكمبيوتر في جامعة "روتشستر" ويشغل حاليا منصب المدير المؤقت لمعهد "جورجن" لعلوم البيانات..حاصل على عديد من الجوائز، منها لقب أحد أفضل 35 مخترعا تحت عمر 35 من قبل معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا في 2016، وجائزة التقنية العالمية في 2016، وجائزة "Google Faculty Research Award" لعامي 2014 و2016، وحصوله على لقب أهم عشرة علماء لمتابعة أعمالهم من قبل "Science News" في 2017.

- جمشيد منير: حاصل على شهادة الدكتوراه في إدارة سلاسل التوريد من الجامعة الملكية في لندن، وعمل في مناصب قيادية في شركات استشارية عالمية مثل "Arthur Andersen" و"KPMG" وقد عمل في السعودية لمدة 15 عاما في عدة شركات متقلدا مناصب قيادية. وكان من أهم إنجازاته تحسين وتطوير طرق الإنتاج، والمساهمة الفاعلة في استراتيجية تحويل عمليات النظام القضائي، وتضمين أفضل الممارسات العالمية ضمن العمليات الإدارية وتحديد الاستراتيجية ونموذج التشغيل والهيكل التنظيمي لتمكين تنفيذ التحول الرقمي بين عديد من الصناعات في السعودية. كما رشح لأفضل عشرة مديرين في الشرق الأوسط وإفريقيا 2018 من قبل شركة "IBM".

- إياد سباعي: ولد ونشأ في المملكة العربية السعودية، تخرج بدرجة التميز من جامعة "الملك فهد" للبترول والمعادن، وحصل على ماجستير في الذكاء الاصطناعي من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في دفعتها الأولى، ومثل المملكة في عدة مسابقات عالمية مثل مسابقة "كأس التخيل لمايكروسوفت" في 2008 و2009، كما عمل في شركة "أرامكو" السعودية قبل أن ينتقل إلى السويد، حيث اكتسب خبرة عالمية ضمن عدة شركات في مجال الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والبيانات الضخمة لأكثر من عشرة أعوام، واليوم هو ضمن 2% من عالمي البيانات الأكثر تميزا في العالم حسب ترتيب "كاجل"، ويعمل كرئيس علم البيانات في شركة لوجستيات متميزة في السويد. يطمح إياد لمزيد من التميز في تطوير مجال الذكاء الاصطناعي في المملكة خلال الأعوام المقبلة.





المصدر: "الاقتصادية"