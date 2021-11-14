مصر تسجل 929 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 69 وفاة
Reuters
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سجلت وزارة الصحة المصرية 929 إصابة جديدة بكورونا و69 وفاة يوم السبت مقارنة مع 909 إصابات و57 وفاة في اليوم السابق.
وقالت الوزارة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 343026 من ضمنهم 286891 حالة تم شفاؤها، و19435 حالة وفاة".
المصدر: وكالات
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