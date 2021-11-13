 
مباشر

سوريا.. اندلاع حريق ضخم في ريف جبلة (صور)

أخبار العالم العربي

سوريا.. اندلاع حريق ضخم في ريف جبلة (صور)
Reuters
أرشيف، سوريا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rq7k

تمكنت عناصر وحدة الإطفاء وشعبة الحراج في مدينة جبلة الواقعة بمحافظة اللاذقية من إخماد عدة حرائق اندلعت اليوم السبت في المدينة، حسب ما أفادت وكالة "سانا".

إقرأ المزيد
سوريا .. اندلاع حريق هائل في طريق قرى الاسد بضواحي دمشق
سوريا .. اندلاع حريق هائل في طريق قرى الاسد بضواحي دمشق

وقال قائد وحدة إطفاء جبلة، النقيب إياد محمد في تصريح لوكالة "سانا" إن عناصر الإطفاء تمكنت من إخماد حرائق اندلعت في كل من وادي كنكار وقرى بجرنة وقصابين والقلايع، وحريق قرب المتحلق في حي التضامن وعند جسر العقيبة وفي قرية البودي بريف جبلة.

ولفت محمد إلى أن عناصر الإطفاء لا تزال تواصل جهودها لإخماد الحريق الذي اندلع في قرية بستان الباشا بمشاركة من الطيران المروحي حيث امتد على نحو 50 دونما من أشجار الحمضيات.

سوريا.. اندلاع حريق ضخم في ريف جبلة (صور)

المصدر:"سانا"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا