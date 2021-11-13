سوريا.. اندلاع حريق ضخم في ريف جبلة (صور)
Reuters
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تمكنت عناصر وحدة الإطفاء وشعبة الحراج في مدينة جبلة الواقعة بمحافظة اللاذقية من إخماد عدة حرائق اندلعت اليوم السبت في المدينة، حسب ما أفادت وكالة "سانا".
وقال قائد وحدة إطفاء جبلة، النقيب إياد محمد في تصريح لوكالة "سانا" إن عناصر الإطفاء تمكنت من إخماد حرائق اندلعت في كل من وادي كنكار وقرى بجرنة وقصابين والقلايع، وحريق قرب المتحلق في حي التضامن وعند جسر العقيبة وفي قرية البودي بريف جبلة.
ولفت محمد إلى أن عناصر الإطفاء لا تزال تواصل جهودها لإخماد الحريق الذي اندلع في قرية بستان الباشا بمشاركة من الطيران المروحي حيث امتد على نحو 50 دونما من أشجار الحمضيات.
المصدر:"سانا"
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