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سوريا .. اندلاع حريق هائل في طريق قرى الاسد بضواحي دمشق

أخبار العالم العربي

سوريا .. اندلاع حريق هائل في طريق قرى الاسد بضواحي دمشق
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تمكنت فرق الإطفاء السورية من السيطرة على الحريق الذي اندلع ضمن معمل للإسفنج بمنطقة الصبورة - طريق قرى الأسد بضواحي دمشق، دون وقوع إصابات.

إلى ذلك لفت العميد محمد الجردي، قائد فوج إطفاء ريف دمشق، إلى ان فرق الإطفاء تعمل على إخماد النيران وتبريد الحريق.

المصدر: الوطن 

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