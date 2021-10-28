سوريا .. اندلاع حريق هائل في طريق قرى الاسد بضواحي دمشق

تمكنت فرق الإطفاء السورية من السيطرة على الحريق الذي اندلع ضمن معمل للإسفنج بمنطقة الصبورة - طريق قرى الأسد بضواحي دمشق، دون وقوع إصابات.

إلى ذلك لفت العميد محمد الجردي، قائد فوج إطفاء ريف دمشق، إلى ان فرق الإطفاء تعمل على إخماد النيران وتبريد الحريق.

المصدر: الوطن