سوريا .. اندلاع حريق هائل في طريق قرى الاسد بضواحي دمشق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rlul
تمكنت فرق الإطفاء السورية من السيطرة على الحريق الذي اندلع ضمن معمل للإسفنج بمنطقة الصبورة - طريق قرى الأسد بضواحي دمشق، دون وقوع إصابات.
إلى ذلك لفت العميد محمد الجردي، قائد فوج إطفاء ريف دمشق، إلى ان فرق الإطفاء تعمل على إخماد النيران وتبريد الحريق.
المصدر: الوطن
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.