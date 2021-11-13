مراسلنا: قوات الأمن السودانية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في الخرطوم

أفاد مراسلنا بأن قوات الأمن السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في أحياء العاصمة الخرطوم.

وقال مراسلنا إن معظم المحال التجاريه مغلقه في السوق العربي وسط الخرطوم، كذلك أغلقت السطات الجسور تحسبا لمظاهرات حاشدة دعت إليها نقابات وأحزاب سياسية للتنديد باستيلاء الجيش على السلطة، وللمطالبة بحكم مدني.

وذكرت وكالة "رويترز" أن قوات الأمن طاردت المتحجين في الشوارع الجانبية في أم درمان حيث احتشدت مجموعات للمشاركة في الاحتجاجات.

المصدر: RT + رويترز