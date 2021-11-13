السعودية..رئاسة المسجد النبوي تتيح دخول النساء إلى الروضة الشريفة مساء بشرط

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في السعودية، السماح للنساء بدخول الروضة الشريفة خلال الفترة المسائية .

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وفي بيان لها، أوضحت الوكالة أن "الدخول سيكون من بعد صلاة العشاء إلى وقت الأذان الأول لصلاة الفجر، مع اشتراط حجز موعد عبر تطبيق "توكلنا" أو "اعتمرنا"، وذلك من الجهة الشمالية عبر باب عثمان بن عفان رقم "24" والجهة الجنوبية بباب مكة رقم "37" ومن خلال نقطة تجمع رقم 3 - 4".

تجدر الإشارة إلى أن الدخول كان محصورا للنساء فقط في الفترة الصباحية، من بعد صلاة الفجر إلى قبل صلاة الظهر، عبر باب عثمان بن عفان رقم "24" ومن خلال نقطة تجمع رقم 4.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية "واس"