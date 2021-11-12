خطاط كسوة الكعبة يروي لحظة معرفته بنبأ حصوله على الجنسية السعودية

أعرب خطاط كسوة الكعبة المشرفة، مختار عالم، عن سعادته الغامرة بنبأ حصوله على الجنسية السعودية، مقدما شكره "للقيادة على منحه هذا الشرف".

وقال عالم وفقا لـ"أخبار 24" إن "الأسرة تلقت الخبر وسط دموع الفرح، وإن بناته الـ4 اللاتي وُلدن على أرض المملكة يشعرن الآن بسعادة غامرة، لأنهن لا يعرفن غير هذا البلد".

وأضاف خلال حديثه أن "الوطن قدّم له الكثير خلال السنوات الماضية، وأصبح الوقت مناسبا الآن لرد بعض من جميل الوطن، وأنه لشرف كبير أن يحمل الشخص جنسية المملكة العربية السعودية".

ويشار إلى أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، كان قد وجه على منح الجنسية السعودية لعدد من الأجانب المميزين في عدة مجالات، ومنهم خطاط كسوة الكعبة المشرفة، مختار عالم.

المصدر: "الوطن"