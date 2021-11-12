خفر السواحل الليبي ينقذ 65 مهاجرا مصريا وينقلهم إلى طرابلس (صور)
أعلن خفر السواحل الليبي، الجمعة، إنقاذ 65 مهاجرا من الجنسية المصرية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية.
وقال جهاز حرس السواحل في بيان إنه "في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية، تمكن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية من إنقاذ 65 مهاجرا من الجنسية المصرية ومفقود واحد قاموا بالبحث عليه ولم يتم العثور عليه كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي كان في حالة غرق".
وتابع حرس السواحل أنه "فور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق صبراتة التشكيل الأول، بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان، حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه".
وأضاف: "بعد إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في (نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية) وتم نقلهم جميعا إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية".
وحسب البيان "سيتابع جهاز مكافحة الهجرة في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين".
المصدر: RT
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