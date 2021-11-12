 
مباشر

الولايات المتحدة توجه رسالة لدول عربية تتحرك نحو تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية

أخبار العالم العربي

الولايات المتحدة توجه رسالة لدول عربية تتحرك نحو تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rq26

أكدت الولايات المتحدة أنها لا تدعم مساعي بعض الدول العربية إلى تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية، محذرة من أنه يتوجب "على الأصدقاء الانتباه للرسائل التي يبعثونها" إلى دمشق.

إقرأ المزيد
قطر: التطبيع مع الأسد خارج الطاولة ونأمل أن تمتنع دول عن المضي قدما في هذا السبيل
قطر: التطبيع مع الأسد خارج الطاولة ونأمل أن تمتنع دول عن المضي قدما في هذا السبيل

وعلق وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن مع نظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على زيارة قام بها مؤخرا وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، إلى سوريا.

وقال بلينكن، ردا على سؤال حول موقف الولايات المتحدة من مساعي بعض حلفائها إلى تطبيع العلاقات مع السلطات في دمشق: "نحن نشعر بقلق من الرسائل التي تحملها بعض هذه الزيارات والاتصالات".

وتابع: "لا ندعم التطبيع، ونود أن نشدد على أن أصدقاءنا وحلفاءنا يتوجب عليهم الانتباه للرسائل التي يبعثونها".

وسبق أن زار وزير الخرجية الإماراتي، يوم 9 نوفمبر، دمشق، حيث أجرى محادثات مع الرئيس السوري، بشار الأسد.

ويأتي ذلك بعد أن عارضت الإمارات تطبيق الولايات المتحدة العام الماضي "قانون قيصر" الذي تم بموجبه فرض عقوبات جديدة على سوريا. 

المصدر: "تاس" + وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا