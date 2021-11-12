قطر: التطبيع مع الأسد خارج الطاولة ونأمل أن تمتنع دول عن المضي قدما في هذا السبيل
Sputnik Sergey Fadeichev
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أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الدوحة لا تنظر في المرحلة الحالية في إمكانية تطبيع علاقاتها مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وصرح آل ثاني، أثناء مؤتمر صحفي مشترك عقده في واشنطن اليوم الجمعة مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بأنه من الضروري "محاسبة نظام الأسد على جرائمه".
وأعرب الوزير القطري عن أمله في أن "تحجم دول أخرى عن المزيد من الخطوات" في سبيل تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية.
ويأتي ذلك في ظل زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد إلى دمشق في وقت سابق من الشهر الجاري حيث استقبله الرئيس الأسد.
المصدر: "رويترز" + وكالات
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