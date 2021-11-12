مصر.. الإسماعيلية تشهد جريمة جديدة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rq20
شهدت محافظة الإسماعيلية في مصر جريمة جديدة حيث تم العثور على جثمان صبي في أراض زراعية بعد أسبوع من اختطافه.
وقال والد الصبي يوسف محمد فتحي أحمد، البالغ من العمر 14 عاما، والذي تم خطفه وقتله من قبل عامل، إنه تم العثور على جثمان نجله في أحد الأراضي الزراعية بعد أسبوع من اختطافه، مؤكدا أن المتهم قتل نجله وألقى به في الزراعات بعد خطفه مباشرة، ثم استمر يطالب الأسرة بفدية لمدة أسبوع لإطلاق سراحه، بعد أن شاهد ابنه المتهم في وضع مخل مع سيدة.
المصدر: "القاهرة 24"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.