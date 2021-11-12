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مصر.. الإسماعيلية تشهد جريمة جديدة

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مصر.. الإسماعيلية تشهد جريمة جديدة
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شهدت محافظة الإسماعيلية في مصر جريمة جديدة حيث تم العثور على جثمان صبي في أراض زراعية بعد أسبوع من اختطافه.

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وقال والد الصبي يوسف محمد فتحي أحمد، البالغ من العمر 14 عاما، والذي تم خطفه وقتله من قبل عامل، إنه تم العثور على جثمان نجله في أحد الأراضي الزراعية بعد أسبوع من اختطافه، مؤكدا أن المتهم قتل نجله وألقى به في الزراعات بعد خطفه مباشرة، ثم استمر يطالب الأسرة بفدية لمدة أسبوع لإطلاق سراحه، بعد أن شاهد ابنه المتهم في وضع مخل مع سيدة.

المصدر: "القاهرة 24"

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