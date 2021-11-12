عراقي يهدد بارتداء حزام ناسف وتفجير نفسه في السفارة الأمريكية (فيديو)

هدد رجل عراقي، اليوم الجمعة، بارتداء حزام ناسف وتفجير نفسه داخل السفارة الأمريكية في بغداد.

وظهر الرجل الذي يدعى الشيخ حميد عبد الرضا وهو يتحدث بعصبية خلال احتجاجات المعترضين على نتائج الانتخابات، مهددا بتفجير نفسه في السفارة الأمريكية.

وقال بحسب الفيديو الذي ظهر فيه: "والله والله، أعطوني حزاما ناسفا وسأدخل السفارة الأمريكية وأفجر نفسي فيها".

وذكر الرجل خلال الفيديو عنوان سكنه وقال إنه يتحدى المخابرات العراقية.

المصدر: RT