العراق.. القوة الجوية تدمر 8 مواقع لمسلحين في سلسلة جبال حمرين
Reuters
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أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، تمكن طيران القوة الجوية من تدمير 8 أوكار لمسلحين في سلسلة جبال حمرين.
وقالت الخلية في بيان، إنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذ طيران القوة الجوية بواسطة طائرات "L159" ثماني ضربات في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى".
وأشار البيان إلى أن "الضربة أسفرت عن تدمير ثمانية أوكار للإرهابيين".
المصدر: "خلية الإعلام الأمني"
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