العراق.. تدمير وكر وقتل إرهابي في سلسلة جبال قره جوغ بكركوك

أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، الجمعة، عن تدمير وكر وقتل إرهابي في سلسلة جبال قره جوغ.

وقال رسول في بيان، إنه "بناء على معلومات استخبارية من شعبة استخبارات الفرقة 14، نفذت مفارز الاستخبارات العسكرية واجبا أمنيا تم خلاله تدمير مضافة وقتل أحد الإرهابيين في سلسلة جبال قره جوغ ضمن قاطع قيادة عمليات ‫كركوك‬".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الخميس، "الإطاحة" بمسؤول نقل عوائل "داعش" من مخيم الهول السوري.

وذكرت في بيان صحفي: "من خلال المتابعة المستمرة وتحديد تحركاته وأماكن تواجده، قبض على الإرهابي المسؤول عن نقل عوائل عناصر عصابات "داعش" الإرهابية من مخيم الهول في سوريا إلى الأراضي العراقية".

وأضافت، أن "الإرهابي كان يهرب العوائل من خلال تزوير المستمسكات الشخصية".

المصدر: "السومرية نيوز"