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الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط عملية تهريب أسلحة على حدود الأردن

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط عملية تهريب أسلحة على حدود الأردن
Reuters Raneen Sawafta
عناصر في الجيش الإسرائيلي.
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه نجح في إحباط عملية تهريب أسلحة على الحدود الأردنية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "في عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك والشرطة، إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الأردنية".

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وذكر أدرعي أن القوات المشتركة "تمكنت من القبض على أحد المشتبه فيهم في محاولة التهريب بالإضافة إلى 15 قطعة سلاح: 8 بنادق شوتغان و3 بنادق كلاشنيكوف ومسدسان بالإضافة إلى سلاح من نوع m16 وبندقية من نوع القارفين".

المصدر: RT

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