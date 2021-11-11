الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط عملية تهريب أسلحة على حدود الأردن
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه نجح في إحباط عملية تهريب أسلحة على الحدود الأردنية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "في عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك والشرطة، إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الأردنية".
في عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك والشرطة: إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود الأردنية حيث تمكنت القوات من القبض على أحد المشتبه فيهم في محاولة التهريب بالاضافة الى 15 قطعة سلاح: 8 بنادق شوتغان و 3 بنادق كلاشنيكوف ومسدسيْن بالاضافة الى سلاح من نوع m16 وبندقية من نوع القارفين. pic.twitter.com/FQZ2zqjTrU— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 11, 2021
وذكر أدرعي أن القوات المشتركة "تمكنت من القبض على أحد المشتبه فيهم في محاولة التهريب بالإضافة إلى 15 قطعة سلاح: 8 بنادق شوتغان و3 بنادق كلاشنيكوف ومسدسان بالإضافة إلى سلاح من نوع m16 وبندقية من نوع القارفين".
المصدر: RT
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