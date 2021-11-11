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إسرائيل تعلن إحباط عملية تهريب مخدرات من مصر

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إسرائيل تعلن إحباط عملية تهريب مخدرات من مصر
الصورة من "تويتر"
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه تمكن من إحباط عملية تهريب للمخدرات من مصر إلى إسرائيل، وتقدر قيمة المضبوطات بـ5 ملايين شيكل (أكثر من مليون دولار أمريكي).

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر "تويتر" إن "استطلاعات جيش الدفاع رصدت في وقت سابق اليوم عددا من المشتبه فيهم يحاولون تهريب المخدرات من داخل الأراضي المصرية باتجاه إسرائيل، حيث تمكنت قوات جيش الدفاع من إحباط المحاولة وقامت بضبط أكثر من 300 كيلوغرام من المخدرات تقدر قيمتها بنحو 5 ملايين شيكل، حيث تم تحويلها إلى الشرطة".

المصدر: RT

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