إسرائيل تعلن إحباط عملية تهريب مخدرات من مصر

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه تمكن من إحباط عملية تهريب للمخدرات من مصر إلى إسرائيل، وتقدر قيمة المضبوطات بـ5 ملايين شيكل (أكثر من مليون دولار أمريكي).

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر "تويتر" إن "استطلاعات جيش الدفاع رصدت في وقت سابق اليوم عددا من المشتبه فيهم يحاولون تهريب المخدرات من داخل الأراضي المصرية باتجاه إسرائيل، حيث تمكنت قوات جيش الدفاع من إحباط المحاولة وقامت بضبط أكثر من 300 كيلوغرام من المخدرات تقدر قيمتها بنحو 5 ملايين شيكل، حيث تم تحويلها إلى الشرطة".

رصدت استطلاعات جيش الدفاع في وقت سابق اليوم عدد من المشتبه فيهم يحاولون تهريب المخدرات من داخل الأراضي المصرية باتجاه إسرائيل حيث تمكنت قوات جيش الدفاع من احباط المحاولة وقامت بضبط أكثر من 300 كيلوغرام من المخدرات تقدر قيمتها بنحو 5 مليون شيكل حيث تم تحويلها الى الشرطة pic.twitter.com/rnkwUUwn8k — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 11, 2021

المصدر: RT