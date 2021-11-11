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الملك سلمان يمنح الجنسية السعودية لأصحاب الخبرات

أخبار العالم العربي

الملك سلمان يمنح الجنسية السعودية لأصحاب الخبرات
Reuters
العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز
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وافق العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز على منح الجنسية السعودية لعدد من الأجانب أصحاب الخبرات المميزة.

وصدرت الموافقة الملكية، اليوم الخميس، لعدد من المميزين من أصحاب الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة، بحسب ما أفادت وكالة "واس".

ويأتي ذلك، على ضوء الأمر الملكي السابق بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، تماشيا مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها الاستثمار.

المصدر: واس

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