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وزير الطاقة اللبناني يؤكد عدم وجود أزمة محروقات

أخبار العالم العربي

وزير الطاقة اللبناني يؤكد عدم وجود أزمة محروقات
المصدر: حساب الرئاسة اللبنانية على توتير
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طمأن وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، اليوم الخميس، أنه لا وجود لأزمة محروقات في البلاد، مؤكدا أن "هذه المادة متوفرة في السوق".

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وإثر لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، أكد فياض أن "لا أزمة محروقات، وهي متوفرة في السوق، ونعمل على منع التجاوزات بموضوع المولدات ووضع العدادات"، وذلك بحسب رئاسة الجمهورية اللبنانية.

 المصدر: حساب الرئاسة اللبنانية

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