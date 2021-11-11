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تركيا تعلن إنقاذ 75 طالب لجوء في بحر إيجة

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تركيا تعلن إنقاذ 75 طالب لجوء في بحر إيجة
المصدر: وكالات
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أنقذ خفر السواحل التركي، 75 طالب لجوء في بحر إيجة، قبالة سواحل ولاية إزمير.

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وقالت قيادة خفر السواحل التركية، في بيان إن فرقها تلقت معلومات بوجود مجموعة من طالبي اللجوء على متن قارب تعطل محركه قبالة سواحل قضاء سفري حصار التابع لولاية إزمير.

وأضافت أن فرقا من خفر السواحل توجهت إلى الموقع، وأنقذت 20 مهاجرا غير نظامي، وتبين أن عناصر من خفر السواحل اليوناني أجبروهم على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.

في السياق نفسه، أنقذت الفرق التركية 55 طالب لجوء، قبالة سواحل قضاءي فوتشا وديكيلي في الولاية، أجبرتهم فرق خفر السواحل اليوناني على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.

ونقلت السطات التركية المهاجرين إلى البر قبل تسليمهم إلى إدارة الهجرة بالولاية.

المصدر: Yenisafak

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