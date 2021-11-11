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شكري: مصر لا تدعم فريقا على حساب آخر بالسودان

أخبار العالم العربي

شكري: مصر لا تدعم فريقا على حساب آخر بالسودان
Reuters AMR ABDALLAH DALSH
وزير الخارجية المصري سامح شكري
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أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده لا تدعم فريقا على حساب فريق آخر في الصراع الدائر في السودان.

وقال شكري في تصريحات صحفية إن "مصر تدعم استقرار السودان، وتركز على عدم التدخل في شؤونه الداخلية".

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وأضاف أن بلاده "لا تدعم فريقا على حساب آخرفي السودان".

ويمر السودان بانقلاب عسكري جديد، حيث أعلن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة السودانية في 25 أكتوبر الماضي، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، مؤكدا التمسك الكامل والالتزام بما ورد في الوثيقة الدستورية.

وعلق البرهان العمل بالمواد الـ11 و12 و15 و16 و24-3 و71 و72 من الوثيقة الدستورية، مع الالتزام الكامل بها واتفاق السلام.

كما أعلن حل مجلس السيادة الانتقالي وإعفاء أعضائه وحل مجلس الوزراء وإنهاء تكليف ولاة الولايات.

 

المصدر: "أخبار اليوم" + RT

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