أردوغان: ندين بشدة محاولة اغتيال الكاظمي "الدنيئة"

دان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في برقية بعثها لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، محاولة اغتيال الأخير الأحد الماضي في بغداد.

وجاء في البرقية: "السيد رئيس الوزراء، أخي العزيز، ببالغ الحزن تلقيت نبأ الهجوم الإرهابي على مقر إقامتكم في بغداد، أدين بشدة هذا الهجوم الدنيء".

وأضاف: "تركيا مصممة على مواصلة دعمها القوي للعراق في كفاحه المستمر ضد الإرهاب".

وتابع: "أكرر مرة أخرى أننا سنقف دائما إلى جانب جارنا العراق في هذا الكفاح العادل".

وتمنى أردوغان في برقيته "السلامة والصحة والسعادة للكاظمي، والسعادة والرخاء للشعب العراقي الصديق والشقيق".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق ليلة الاثنين الماضي نجاة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي من محاولة "اغتيال" بهجوم على مقر إقامته بالمنطقة الخضراء في بغداد بـ3 طائرات مسيرة مفخخة، تم إسقاط 2 منها، وانفجرت الثالثة في المقر ما تسبب بإصابته بجرح طفيف، وكذلك إصابة عدد من حراسه في الحادث.

المصدر: "الأناضول"