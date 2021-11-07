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الكاظمي عن عملية اغتياله: نعرف الذين نفذوا هذه الجريمة وسنكشفهم

أخبار العالم العربي

الكاظمي عن عملية اغتياله: نعرف الذين نفذوا هذه الجريمة وسنكشفهم
Reuters
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
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أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الأحد، ملاحقة منفذي محاولة اغتياله، فيما أشار إلى التعرف عليهم.

وقال خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء: "تعرض منزلي الليلة الماضية لاعتداء عبر استهدافه بطائرات مسيرة وجهت إليه بشكل مباشر، وهذا العمل الجبان لا يليق بالشجعان، ولا يعبر عن إرادة العراقيين".

وأضاف: "بلدنا يمر بتحديات عديدة ليست وليدة اليوم ولا نتاج هذه الحكومة، وتمكنا من تفكيك وحل الأزمات الاقتصادية والصحية، وتجاوزنا أزمة انهيار أسعار النفط، والسياسات الخاطئة للحكومات السابقة".

وأشار الكاظمي إلى أن "نتائج الانتخابات والشكاوى والطعون ليست من اختصاص الحكومة، إنما واجبنا انصب على توفير الأمور المالية والأمنية لإجراء الانتخابات".

وتابع: "سنلاحق الذين ارتكبوا جريمة الأمس، نعرفهم جيدا وسنكشفهم، وسوف تصل يد العدالة إلى قتلة الشهيد العقيد نبراس فرمان ضابط جهاز المخابرات الوطني العراقي".

المصدر: RT

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