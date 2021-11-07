الكاظمي يدعو للتهدئة عقب تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الجميع إلى التهدئة وضبط النفس، عقب تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة استهدفت مقر إقامته بالمنطقة الخضراء في بغداد بطائرة مسيرة.

وكتب على "تويتر" في أول تعليق له عقب محاولة الاغتيال الفاشلة: "كنت وما زلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه".

وأضاف: "أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق".

كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه.

أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) November 7, 2021

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق، أن مقر إقامة الكاظمي في المنطقة الخضراء تعرض للاستهداف بواسطة طائرة مسيرة.

وأشار مراسلنا في بغداد، في وقت سابق، بسماع دوي انفجار وإطلاق نار كثيف في محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وشهدت المنطقة خلال اليومين الماضيين صدامات بين محتجين على نتائج الانتخابات الأخيرة والقوات الأمنية، أدت إلى سقوط عشرات الجرحى من الجانبين.

المصدر: RT