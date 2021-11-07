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مراسلنا: تعرض منزل رئيس الوزراء العراقي للاستهداف بطائرة مسيرة

أخبار العالم العربي

مراسلنا: تعرض منزل رئيس الوزراء العراقي للاستهداف بطائرة مسيرة
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي - أرشيف
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أفاد مراسلنا في العراق بأن منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في المنطقة الخضراء ببغداد تعرض للاستهداف بطائرة مسيرة.

وجاء في بيان عن خلية الإعلام الأمني أن "محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد".

وأضاف: "دولة الرئيس لم يصب بأي أذى وهو بصحة جيدة".

وأشارت إلى أن "القوات الأمنية تقوم بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة".

يذكر أنه، سمع دوي انفجار بالقرب من المنطقة الخضراء أعقبه إطلاق نار كثيف في محيط المنطقة المحصنة وسط العاصمة بغداد.

المصدر: RT 

 

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