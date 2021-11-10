مصر.. إدراج "خلية داعش الزاوية الحمراء" على قوائم الإرهاب

أدرج القضاء المصري "خلية داعش الزاوية الحمراء" على قوائم الإرهاب، بعد صدور أحكام بالمؤبد والمشدد على منتمين لها.

وقضت الدائرة الأولى إرهاب يوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لمتهمين اثنين والسجن 15 عاما لمتهم ثالث لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة بخلية "داعش الزاوية الحمراء".

كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهمة والسجن المشدد 3 سنوات لمتهمة، وأمرت بوضع المحكوم عليهم والكيان التابعين له تنظيم "داعش" على قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية.

ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم، ومنها "الإنضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض المجتمع للخطر"، كما جاء فى أمر الإحالة أن المتهمين أسسوا جماعة إرهابية تدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة.

ويعاقب في مصر بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية