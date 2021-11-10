الكاظمي يطلق حملة لإعمار بغداد من حي "مدينة الصدر" (صور)

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى إطلاق حملة لإعادة إعمار حي "مدينة الصدر"، تكون مدخلا لإعمار العاصمة بغداد وباقي المحافظات.

واطلع الكاظمي خلال جولة في شارع الفلاح وسط حي "مدينة الصدر"، على سير أعمال التأهيل والإكساء والتبليط التي باشرت بها أمانة بغداد والدوائر الخدمية، واستمع لاحتياجات المواطنين ومطالبهم، ووقف على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يدعو إلى إطلاق حملة لإعادة إعمار مدينة الصدر تكون مدخلاً لإعمار مدينة بغداد وباقي المحافظات، وفق استحقاق المواطن العراقي بالعيش الكريم والخدمات المناسبة. pic.twitter.com/mfDW12LP9t — المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) November 10, 2021

والتقى خلال جولة راجلة عددا من المواطنين الذين هنأوه بـ"السلامة والنجاة من الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف مقر إقامته في المنطقة الخضراء ليلة الأحد الماضي".

ووجه الكاظمي الدوائر الحكومية المعنية بتخطي العقبات التي تعيق تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

المصدر: "المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء"