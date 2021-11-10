منظمة حقوقية تدعو جاستين بيبر لإلغاء مشاركته بحفل في السعودية

دعت مؤسسة HRF لحقوق الإنسان الفنان العالمي جاستن بيبر لإلغاء حفله المقرر في السعودية، "تضامنا مع الشعب السعودي في معاناته المستمرة".

وأوضح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمؤسسة المذكورة غاري كاسباروف، أن المنظمة أرسلت دعوتها لبيبر وغيره من النجوم، لأن سباق الفورمولا برعاية وتمويل من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حيث أن "النظام السعودي من أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم".

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وأكد أن "المؤسسة تواصلت مع بيبر وفريقه لحثه على إلغاء الحفل ورفض جهود المملكة لتبييض سجلها الحقوقي المروع"، داعيا بيبر إلى "استخدام نفوذه العالمي لإصدار بيان لدعم حقوق الإنسان في السعودية، كما فعلت زميلته نيكي ميناج عندما ألغت حفلها لعام 2019".

المصدر: HRF