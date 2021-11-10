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ملك الأردن يستقبل وزير الخارجية الإماراتي في قصر الحسينية

أخبار العالم العربي

ملك الأردن يستقبل وزير الخارجية الإماراتي في قصر الحسينية
RT
ملك الأردن يستقبل وزبر الخارجية الإماراتي في قصر الحسينية
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استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم الأربعاء الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات.

وتناول اللقاء الذي عقد في قصر الحسينية، "العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في المجالات كافة، خصوصا الاقتصادية منها".

وجرى بحث آخر التطورات في المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات فيها.

وتم التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ومدير مكتب الملك جعفر حسان.

المصدر: وكالات

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