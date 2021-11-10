بوغدانوف يعلق على موعد الجولة المقبلة لمحادثات "أستانا" حول سوريا ومشاركة لافروف فيها

ذكر ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي أن الجولة القادمة من المشاورات بصيغة "أستانا" حول سوريا من المقرر أن تجري في نور سلطان، عاصمة كازاخستان، بعد الـ20 من ديسمبر المقبل.

إقرأ المزيد

وقال بوغدانوف، وهو يشغل أيضا منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "نأمل بأن ينعقد مثل هذا الاجتماع بعد 20 ديسمبر"، مضيفا أن مشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "غير مخطط لها".

وفي وقت سابق اليوم قال وزير خارجية كازاخستان مختار تلوبيردي، إن وزارته تنظر في إمكانية عقد لقاء وزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا وتركيا وإيران) خلال جولة مباحثات "أستانا" في ديسمبر.

المصدر: "تاس"