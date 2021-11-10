مصر للطيران تفتتح مكتبا في قطر

افتتح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران عمرو أبو العينين، مكتب مصر للطيران الجديد بالدوحة، في خطوة تدل على عودة العلاقات بين البلدين.

وقال الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران: نتقدم بالشكر للحضور الكريم على تشريفهم لنا في افتتاح مكتب مصر للطيران الجديد، ما يعكس تقديرهم لشركة مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، وعضو تحالف ستار العالمي، ومدى التعاون والتنسيق المشترك بين شركاء الصناعة، خاصة الاتحاد العربي للنقل الجوي- الأكو، التي تعد مصر للطيران من أوائل شركات الطيران الأعضاء به".

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وأوضح أن افتتاح المكتب الجديد، يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الطيران المدني ومصر للطيران، لتطوير كل خدمات وإجراءات السفر المقدمة لعملائها حول العالم، حيث يتيح المكتب، الخدمات الخاصة بالعملاء، بالإضافة لمكاتب إدارة التسويق والمبيعات، كما يضم مركزا للخدمة التليفونية، مجهزا بأحدث التقنيات، التي من شأنها توفير كل خدمات السفر والحجوزات، ويتسم طاقم العمل بالخبرة العالية والاحترافية في مجال الطيران، والخدمات المساندة لها.

جدير بالذكر، أن مصر للطيران تسير حاليا رحلة يوميا بين القاهرة الى الدوحة، بأحدث طرازات الشركة.

المصدر: الوطن