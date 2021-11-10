السعودية .. القبض على مقيم أحرق 100 خلية نحل (فيديو)
Reuters
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أعلنت شرطة منطقة جازان السعودية يوم الثلاثاء القبض على مقيم ألحق الضرر بمزرعة لتربية النحل لأحد المواطنين.
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان إن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مقيم ألحق الضرر بمزرعة لتربية النحل لأحد المواطنين، وذلك بإحراقه 100 خلية نحل، نتيجة خلاف بينهما.
وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة، وأشار إلى أنه يمني.
نتيجة خلاف بينه وبين صاحب المزرعة:#شرطة#جازان:— عبدالله العريفج abdullah aloraifj (@abdullahoraifj) November 9, 2021
القبض على مقيم #يمني أحرق
100 خلية نحل تعود #لمواطن! pic.twitter.com/5b58GEYZFR
المصدر: وسائل إعلام سعودية
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