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السعودية .. القبض على مقيم أحرق 100 خلية نحل (فيديو)

أخبار العالم العربي

السعودية .. القبض على مقيم أحرق 100 خلية نحل (فيديو)
Reuters
شرطي سعودي - أرشيف -
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أعلنت شرطة منطقة جازان السعودية يوم الثلاثاء القبض على مقيم ألحق الضرر بمزرعة لتربية النحل لأحد المواطنين.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان إن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من القبض على مقيم ألحق الضرر بمزرعة لتربية النحل لأحد المواطنين، وذلك بإحراقه 100 خلية نحل، نتيجة خلاف بينهما.

وأكد أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة، وأشار إلى أنه يمني.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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