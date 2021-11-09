حميميم: إصابة عسكري سوري برصاص قناصة مسلحين

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا العميد البحري فاديم كوليت، أن جنديا سوريا أصيب في محافظة إدلب برصاص قناصة تابعين لتنظيم "جبهة النصرة".

وقال: "في محافظة إدلب، أصيب جندي سوري برصاص قنص أطلقه إرهابيون من منطقة كنصفرة على مواقع القوات الحكومية في منطقة قرية كفر نبل".

وأضاف: "الإرهابيون نفذوا عمليتين في منطقة وقف التصعيد في إدلب".

وأشار إلى أن "ثلاثة جنود سوريين أصيبوا بجروح نتيجة اعتداءات إرهابية في محافظات اللاذقية وإدلب وحلب".

المصدر: RT