 
مباشر

حميميم: إصابة عسكري سوري برصاص قناصة مسلحين

أخبار العالم العربي

حميميم: إصابة عسكري سوري برصاص قناصة مسلحين
AFP Maher AL MOUNES
ريف إدلب بسوريا - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rp7e

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا العميد البحري فاديم كوليت، أن جنديا سوريا أصيب في محافظة إدلب برصاص قناصة تابعين لتنظيم "جبهة النصرة".

وقال: "في محافظة إدلب، أصيب جندي سوري برصاص قنص أطلقه إرهابيون من منطقة كنصفرة على مواقع القوات الحكومية في منطقة قرية كفر نبل".

وأضاف: "الإرهابيون نفذوا عمليتين في منطقة وقف التصعيد في إدلب".

وأشار إلى أن "ثلاثة جنود سوريين أصيبوا بجروح نتيجة اعتداءات إرهابية في محافظات اللاذقية وإدلب وحلب".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا