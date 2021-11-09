حميميم: إصابة عسكري سوري برصاص قناصة مسلحين
AFP Maher AL MOUNES
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rp7e
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا العميد البحري فاديم كوليت، أن جنديا سوريا أصيب في محافظة إدلب برصاص قناصة تابعين لتنظيم "جبهة النصرة".
وقال: "في محافظة إدلب، أصيب جندي سوري برصاص قنص أطلقه إرهابيون من منطقة كنصفرة على مواقع القوات الحكومية في منطقة قرية كفر نبل".
وأضاف: "الإرهابيون نفذوا عمليتين في منطقة وقف التصعيد في إدلب".
وأشار إلى أن "ثلاثة جنود سوريين أصيبوا بجروح نتيجة اعتداءات إرهابية في محافظات اللاذقية وإدلب وحلب".
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.