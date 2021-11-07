حميميم: المسلحون شنوا 4 هجمات شمال غرب سوريا

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية، شنوا 4 هجمات في منطقة وقف التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وجاء في بيان نشر على صفحة وزارة الدفاع الروسية "فيسبوك": "سجلت خلال اليوم الماضي 4 هجمات من مواقع جماعة جبهة النصرة في منطقة وقف التصعيد في إدلب".

وأضاف: "سجل هجومان في محافظة حلب، وهجومان في محافظة إدلب".

المصدر: RT