حميميم: المسلحون شنوا 4 هجمات شمال غرب سوريا
Sputnik Mikhail Voskresenskiy
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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية، شنوا 4 هجمات في منطقة وقف التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وجاء في بيان نشر على صفحة وزارة الدفاع الروسية "فيسبوك": "سجلت خلال اليوم الماضي 4 هجمات من مواقع جماعة جبهة النصرة في منطقة وقف التصعيد في إدلب".
وأضاف: "سجل هجومان في محافظة حلب، وهجومان في محافظة إدلب".
المصدر: RT
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