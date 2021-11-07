حميميم: المسلحون شنوا 5 هجمات في إدلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية شنوا 5 هجمات في منطقة وقف التصعيد بإدلب شمال غربي سوريا.

وجاء في بيان للمركز: "سجلت خلال اليوم الماضي 5 هجمات من مواقع جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية في منطقة وقف التصعيد في إدلب".

وأضاف: "في محافظة حلب سجل هجومان، وفي محافظة إدلب هجومان، وفي محافظة اللاذقية هجوم واحد".

المصدر: RT