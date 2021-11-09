السيسي يؤكد للمنفي ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إلى أن "السيسي أكد دعم مصر الكامل للمسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية في كافة المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، والحرص على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبي خلال الفترة الحالية لضمان توحيد المؤسسات الليبية وصولا إلى عقد الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر من العام الجاري، بناء على القوانين التي أقرها البرلمان الليبي، وذلك كخطوة هامة وفارقة للانتقال بليبيا إلى واقع جديد ونظام سياسي مستدام يستند إلى إرادة الشعب الليبي باختيارهم الحر".

وأضاف: "المنفي أعرب عن خالص التقدير للجهود المصرية الحثيثة والمساندة الصادقة لليبيا منذ اندلاع الأزمة بها وحتى الآن، وذلك في إطار دور القاهرة الرائد تحت القيادة الحكيمة للسيسي، والعلاقات الممتدة والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، خاصة عن طريق المساهمة في استعادة المؤسسات الوطنية، وتوحيد الجيش الوطني الليبي، فضلا عن الدور الحيوي لنقل التجربة المصرية التنموية إلى ليبيا والاستفادة من خبرة وإمكانات الشركات المصرية العريقة في هذا الصدد".

وتابع: "اللقاء شهد استعراض جهود استعادة الأمن والاستقرار بالدولة الليبية، حيث أكد السيسي في هذا الصدد على دعم مصر الكامل لجهود سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، وذلك في إطار ثوابت الموقف المصري تجاه تحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية وإنهاء كافة أشكال التدخلات الأجنبية بها".



ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT